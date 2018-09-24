اصابات برصاص الاحتلال شمال القطاع

أصيب مواطنون برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين خلال قمع قوات الاحتلال للجماهير الفلسطينية المشاركة في مسيرة الدعم والاسناد للمسير البحري التاسع لكسر الحصار قرب الحدود الشمالية البحرية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وكانت السفن المشاركة في المسير البحري انطلقت عصر اليوم الاثنين من ميناء مدينة غزة تجاه أقرب نقطة على الحدود الشمالية البحري للقطاع مع الأراضي المحتلة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وأكد مراسلنا أن زوارق الاحتلال استهدفت سفن المسير البحري التاسع بالرصاص الحي مما اضطر السفن للعودة إلى القطاع.

وذكر مراسلنا بأن الآلاف من الجماهير شاركت في مسيرة الدعم والاسناد للمسير البحري التاسع على شاطئ شمال غزة، وأشعلت الجماهير إطارات السيارات، فيما استهدفت قوات الاحتلال الجماهير بالرصاص وقنابل الغاز دون أن تشكل الجماهير أي خطرٍ على جنود الاحتلال.