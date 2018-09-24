جلسة تعريفية في جامعة بيرزيت عن دور النيابة العامة

عقدت النيابة العامة ممثله بالوكيل عماد حماد بالتعاون مع جامعة بيرزيت جلسة حوارية تعريفية بدور النيابة العامة واختصاصاتها وآلية عملها، بحضور مدرس القانون في جامعة بيرزيت الأستاذ عبد الجبار برقان، وبحضور رئيس وحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية سيادة المقدم سامر الهندي ، وذلك في مكتب النائب العام بمشاركة عدد من طلبة القانون ، حيث هدفت الجلسة للتعريف بعمل النيابة العامة واختصاصاتها ومهامها، كشعبة من شعب السلطة القضائية.

وأدار الجلسة الحوارية الأستاذ عماد حماد، والذي استهل حديثه بالتعريف بالنيابة العامة، الرؤية والرسالة، واختصاصاتها ومهام عملها، بالإضافة للحديث حول نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تم إنشاؤها حديثا في مكتب النائب العام، والقانون الذي يحكم عملها، مشيراً إلى الإجراءات القانونية والقضائية التي تتبع اتجاه قضايا الابتزاز الإلكتروني في المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أهمية هذا القانون في ظل عجز القوانين القديمة عن حل مشكلات الابتزاز الإلكتروني.

وتحدث مدير وحدة الجرائم الالكترونية سيادة المقدم سامر الهندي، عن دور الوحدة في التوعية والتثقيف المجتمعي اتجاه قضايا وحالات الابتزاز الإلكتروني في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى دور الوحدة في استقبال شكاوى وحالات الابتزاز الإلكتروني وكيفية علاجها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحية.