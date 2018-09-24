7 حرائق بالمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

أفادت مصادر إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، باندلاع سبعة حرائق في غلاف قطاع غزة نتيجة بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن حريقًا اندلع في كيبوتس "عوليم" في النقب الغربي المحتل جنوبي شرق قطاع غزة، ليرتفع عدد الحرائق المندلعة إلى سبعة منذ صباح اليوم.

وعُرف من أماكن الحرائق-وفق الإعلام الإسرائيلي-حريقين في منطقة موقع "كيسوفيم" العسكري، وثلاثة حرائق في مستوطنة "بئيري" شرقي المحافظة الوسطى.

وظهر اليوم، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن بالونات حارقة ومتفجرة أطلقت من قطاع غزة سقطت في مناطق مختلفة بمستوطنات غلاف القطاع، وأن قوات من خبراء المتفجرات تقوم بفحصها.

ونجح الشبان مؤخرًا بإحراق عشرات آلاف الدونمات المزروعة بالقمح للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.

وكانت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" نشرت مؤخرًا تقريرها الخاص بأضرار الحرائق بمناطق غلاف غزة والتي اندلعت بفعل وسائل حارقة أطلقت من غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بمارس الماضي.

وجاء في التقرير أن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغلاف.

كما قدرت الخسائر المادية نتيجة الحرائق في المحميات الطبيعية فقط ب 15 مليون شيقل.

ومن بين المناطق التي تعرضت للحرائق مناطق زراعية بلغت مساحتها 14,237 دونم، و12,086 دونم من المحميات الطبيعية، إضافة إلى 9,873 دونم من مناطق تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي "كيرن كاييمت".

كما أتت النيران على ما مساحته 4,237 دونم من المناطق المفتوحة، أما المحمية الطبيعية القريبة من كيبوتس "بئيري" فكانت الأكثر تضرراً بنسبة بلغت 78%.

وذكر التقرير أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في مناطق "إسرائيل".