انطلاق العام الدراسي الجديد 2018/2019م  بالعلوم والتكنولوجيا

انطلق العام الجامعي الجديد 2018/2019 في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس بانتظام أكثر من 2000 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة وسط أجواء من البهجة والسرور.

وفي هذا السياق قدم عميد الكلية الجامعية الدكتور أحمد عايش أبو شنب التهنئة لعموم الطلبة بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد مرحبا بالطلبة الجدد الذين اختاروا الانضمام إلى اسرة الكلية، مبيناً أن الكلية عملت بشكل متواصل وعبر طواقمها الاكاديمية والإدارية والفنية لتنفيذ كافة الترتيبات والتجهيزات و لتهيئة الأجواء النموذجية لبدء العام، مشيراً في ذات السياق أن الكلية استحدثت العديد من التسهيلات المالية والإدارية لمساندة الطلبة خلال عملية التسجيل سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه أكد نائب العميد للشؤون الاكاديمية الدكتور حسام نعيم النفار أن الأقسام الأكاديمية تولي اهتماما واضحاً بطلبتها من خلال تحديث البرامج الأكاديمية لصقل شخصيتهم بكافة المعلومات والخبرات والمهارات بما يساعدهم على الانخراط بقوة في سوق العمل الفلسطيني، داعياً عموم الطلبة إلى الاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من كافة الأنشطة التي تنظمها مختلف أقسام الكلية.

من جانبهم أبدى الطلبة سعادتهم ببدء العام الدراسي الجديد حيث أعرب الطالب مصطفى الفرا تخصص هندسة المباني عن سعادته البالغة بالإجراءات والأعمال التي قامت الكلية في تهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق العام الجامعي الجديد.