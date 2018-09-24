الشبكة تفتتح سلسلة ورش عمل تدريبية للعاملين في المنظمات الاهلية بغزة

افتتحت شبكة المنظمات الاهلية اليوم سلسلة ورش العمل التدريبية في بناء قدرات المنظمات الاهلية في مجالات إدارة المشاريع، ومهارات الضغط والمناصرة وتنفيذ الحملات وذلك ضمن مشروع شبكات واتحادات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الأساسي لتنمية المجتمع والتأثير في السياسات العامة في مدينة غزة.

وتستهدف الورش التدريبية 40 من العاملين/ات في المنظمات الاهلية، وذلك لتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم بالتأثير في قضايا المجتمع المدني وفي الحوار المجتمعي والرقابة على تنفيذ السياسات العامة.

وافتتح أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الورش التدريبية قائلا أن “عقد هذه الورش يأتي ضمن أنشطة المشروع لبناء قدرات العاملين في المؤسسات الأهلية وفقا لاحتياجاتهم وأولوياتهم بهدف تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم التي تنعكس على عملهم وأدائهم في مؤسساتهم".

وأكد الشوا على أهمية تطوير الشراكات لتعزيز دور المنظمات الاهلية، في مواجهة التحديات التي تواجهها بما في ذلك العجز الكبير في التمويل والذي يؤثر بشكل خطير على نشاط منظماتنا الاهلية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لابناء شعبنا من مختلف القطاعات معرباً عن أمله بأن تنعكس نتائج التدريب على أدائهم وعملهم داخل منظماتهم وتنفيذه على أرض الواقع.

ومن جهتهم أكد المشاركون على اهمية التدريب خاصة المحاور المهمة التي تم تناولها في تزويدهم بالاستراتجيات والمهارات المطلوبة لتعزيز دور مؤسساتهم وتطوير ادائها.