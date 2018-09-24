روسيا: إسقاط الطائرة في سوريا متعمد وسيضر بالعلاقات مع "إسرائيل"

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن إسقاط الطائرة الروسية في سوريا الأسبوع الماضي إثر غارة "إسرائيلية"، سببه تصرف متعمّد للطيارين "الإسرائيليين" ولا يمكن إلا أن يضر بالعلاقات مع "إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "إن إسقاط طائرتنا أدى إلى مقتل 15 من جنودنا، وبحسب معلومات خبرائنا العسكريين، فإن السبب هو تصرف متعمّد من الطيارين الإسرائيليين، وهذا الأمر لا يمكنه إلا أن يضرّ بعلاقاتنا مع إسرائيل".

والاثنين الماضي أسقطت الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة روسية فوق المتوسط ما أدى إلى مقتل 15 عسكريا كانوا على متنها بالتزامن مع غارة لمقاتلات "إسرائيلية" على موقع في اللاذقية شمال غرب سوريا.

وحمّلت موسكو "إسرائيل" مسؤولية إسقاط الدفاعات السورية لطائرتها، مؤكدة أن الجيش "الإسرائيلي" لم يبلغها بالغارة إلا قبل دقيقة واحدة من شنها وأن الطائرات الإسرائيلية استخدمت الطائرة الروسية "غطاء" لها لتفادي الصواريخ السورية ما تنفيه "إسرائيل".

وأعلن الجيش الروسي، أن روسيا "ستسلم الجيش السوري منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-300 الحديثة خلال أسبوعين"، وستشوّش على اتصالات أي طائرة تحاول ضرب سوريا من فوق المتوسط.