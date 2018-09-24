صراع مرتقب بين برشلونة وسان جيرمان لضم لاعب

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن نجم فريق تشيلسي الإنجليزي بات مستهدفا من قبل فريقي باريس سان جيرمان وبرشلونة اللذين سيصارعان للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق ما نقلته شبكة "سبورت ميديا ست" الإيطالية، فإن "نجم البلوز والمنتخب الفرنسي، نغولو كانتي، بات أكثر لاعبي الوسط المرغوبين في الوقت الحالي، بعدما كان مفتاح تتويج الديوك بمونديال روسيا، بالإضافة إلى أهميته كعنصر في منظومة تشيلسي".

وأضافت الشبكة "سان جيرمان يستهدف ضم كانتي لتعزيز وسطه المعرض للتدهور أكثر حال رحيل أدريان رابيو عنه، حيث لم يجدد الأخير عقده مع البي إس جي حتى الآن، رغم أنه ينتهي الصيف المقبل".

وتابعت "برشلونة دخل على خط المنافسة من أجل التوقيع مع كانتي، وسيكون صاحب الـ27 عامًا الهدف الأول على قائمة النادي الكاتالوني، مع العلم أن عقد كانتي مع تشيلسي حتى صيف 2021".