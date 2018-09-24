أسيران من بيت لحم يتنسمان الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى أن قوات الاحتلال أفـرجـت مساء أمس عن الأسيرين المجاهدين محمد عادل حسين كامل (18 عاماً) وداود رائد داود سليمان (18 عاماً) من مدينة بيت لحم وذلك بعد أن أنهيا مدة محكوميتهم البالغة سبعة أشهر.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين محمد كامل وداود سليمان بتاريخ 14/02/2018م؛ وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية حكماً بحقهما بالسجن لمدة ثمانية أشهر على كلاً منهما بتهمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة على قوات الاحتلال الصهيوني، وهما ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر محمد كامل ولد بتاريخ 17/05/2000م، والأسير المحرر داود سليمان ولد بتاريخ 16/03/2000م، وهما أعزبان، وأفرج عنهما من سجن عوفر.

من جـهــتـهـا تـتــقـدم مؤسسة مهــجـة الـــقــدس بالتهـنـئـة الـقلبيـة الحارة من الأسـيرين المحررين محمد كامل وداود سليمان وعائلاتهم المجاهدة، بمناسبة تحررهما، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.