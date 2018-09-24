أردوغان: نضع أرواحنا على أكفنا دفاعاً عن القدس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تترك القدس مدينة السلام، المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاثة، ضحية للمطامع الإسرائيلية.

وأضاف أردوغان، حسب معتقدنا، فإنّ قبول الظلم، ظلم بحد ذاته؛ وعليه، فإننا نضع أرواحنا على أكفنا إن استلزم الأمر لتضميد جراح نازفة.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأناضول، اليوم الاثنين، فإنّ كلمة أردوغان جاءت خلال حفل عشاء نظمه وقف "توركن" بمدينة نيويورك التي وصلها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ73.

وشدد أردوغان على أن العديد من البلدان التي تتشدق بالديمقراطية لا تنبس ببنت شفة إزاء القتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".