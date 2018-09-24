المجلس الوطني يعقد اجتماعاً الخميس المقبل

أعلن رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار "ان اجتماعا سيعقده المجلس في عمان، الخميس المقبل، للأعضاء المتواجدين في الأردن، تزامنا مع خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك دعما وتأييدا لسيادته الذي يدافع عن شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وقال مسمار في حديث لاذعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، ان جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير ستعقد الشهر المقبل عقب عودة الرئيس من الأمم المتحدة، بهدف تقييم الوضع، وللنظر في قرارات المجلس المركزي في دورته السابقة، وكيفية تطبيقها.

وأوضح ان جلسة المركزي المرتقبة ستبحث ايضا التواصل المستمر مع الدول التي تقف وستقف الى جانبنا لحشد مزيد من التأييد، بالإضافة الى تمكين التلاحم مع دول الجوار وخاصة الأردن وزيادة التعاون في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية للتخلص من الهيمنة الإسرائيلية، كذلك بحث التوسع في المواجهة الجماهيرية مع الاحتلال وخاصة في القدس.