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العاهل الأردني يؤكد على حل الدولتين وضرورة توفير الدعم للأونروا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:41 - 24 سبتمبر 2018
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين، وبما يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء الملك في نيويورك، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وشدد الملك على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الدعم اللازم للوكالة لمواصلة تقديم خدماتها، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية.

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