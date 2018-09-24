إضراب شامل في مؤسسات الأونروا بغزة

عم الاضراب الشامل اليوم مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في جميع محافظات قطاع غزة.

وأغلقت المدارس أبوابها بعد أن توقف التلاميذ عن التوجه اليها استجابة للإضراب الذي دعا اليه اتحاد الموظفين العرب في الاونروا.

وشمل الاضراب ايضا المقر العام والمؤسسات الصحية وخدمات النظافة وكافة خدمات الاونروا.

وقالت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين في الأونروا "الاضراب يأتي في ظل عدم تجاوب إدارة الأونروا مع اتحاد الموظفين وتنصلهم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها وإصرارهم على عدم حل مشاكلهم".

وأشارت البطش إلى انسداد أُفق الحل مع إدارة الأونروا خاصة بعد تجميد الإتحاد التواصل مع الإدارة لعدم التزامهم بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها واستمرار قرارات الفصل والتقليص بحق الموظفين واللاجئين.

وقالت البطش "ان الإضراب العام الذي دعا إليه إتحاد الموظفين اليوم الاثنين في كافة مرافق الأونروا في قطاع غزة واحدة من الخطوات التصعيدية لحين تراجع الإدارة عن كافة قراراتها بحق الموظفين خاصة القرارات الاخيرة المتعلقة بالف موظف".