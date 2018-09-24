عباس يصل مدينة نيويورك

وصل رئيس السلطة محمود عباس، فجر اليوم الاثنين، مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي عباس خطابا هاما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري، كما سيلتقي خلال إقامته في نيويورك عددا من زعماء العالم، ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة.

ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وكان في استقباله، والوفد المرافق، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.