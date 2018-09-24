بريطانيا: إيران تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي

قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في مقابلة إن إيران تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وانه يتعين الحفاظ على الاتفاق.

وصرحت في مقابلة مع قناة سي بي إس "نعتقد أن إيران تقوم بذلك بناء على ما نرى".

وأضافت "ونعتقد أن الاتفاق يجب أن يبقى قائما كما أن دولا أخرى شاركت في وضعه تعتبر أيضا أنه يجب الحفاظ عليه".

وأشارت الى أنه على غرار فرنسا فإن المملكة المتحدة ترغب في أن تبدأ مع إيران مفاوضات حول مسائل غير مدرجة في الاتفاق.

وتأتي هذه المقابلة لرئيسة الحكومة البريطانية قبل أسبوع من بداية المشاورات الدبلوماسية في نيويورك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتوقع أن يكون ملفا إيران وكوريا الشمالية في صلبها.

وسيرأس دونالد ترامب الأربعاء اجتماع قادة دول وحكومات أعضاء مجلس الأمن حول عدم الانتشار النووي مع التركيز على إيران العدو اللدود لواشنطن.

وانسحب ترامب بشكل أحادي في أيار/مايو من الاتفاق المبرم في 2015 بين ايران وست دول كبرى بينها الولايات المتحدة.

وأعادت الإدارة الأميركية إثر ذلك فرض عقوبات على طهران مع حزمة اضافية تستهدف قطاع الطاقة الإيراني ستفرض في أول تشرين الثاني/نوفمبر 2018.