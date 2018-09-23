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أول عيب تقني خطير يظهر على هاتف "آيفون Xs Max"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:55 - 23 سبتمبر 2018
آيفون Xs Max آيفون Xs Max
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كشفت تقارير إخبارية عديدة ظهور أول عيب تقني خطير في هاتف "أبل" الأحدث "آيفون Xs Max".

وأفاد موقع "دبليو سي سي فيتش" التقني المتخصص أن هاتف "آيفون Xs Max"، وصل إلى أستراليا قبل باقي دول العالم، بسبب فارق التوقيت، لكن يبدو أن الحاصلين على الهاتف كانوا الأقل حظا، لأنهم كانوا أول من اكتشفوا العيب التقني الخطير.

وكشف التقرير أن أحد أوائل الأشخاص الذي قاموا بشراء هاتف "آيفون Xs Max"، اكتشفوا وجود عيب تقني خطير في شاشة الهاتف، تتعلق بوجود "خط أخضر" داخل الشاشة، لا يمكن محوه أو مسحه عند تشغيل الهاتف.

وذهب الشخص إلى متجر "أبل" في محاولة لاستبدال هاتف "آيفون Xs Max"، والحصول على نسخة بديلة إلا أن أكثر من مستخدم آخر اكتشف ظهور ذك العيب، ما جعل شركة "أبل" تشير إلى أنها ستحقق في الأمر.

ويتمتع هاتف "آيفون Xs Max" بشاشات "أوليد" تستوردها من شركتي "سامسونغ" و"إل جي" الكوريتين الجنوبيتين.

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