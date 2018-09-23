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القيادي الحرازين: محاولات تدجين شبابنا لن تفلح ومسيرات العودة مستمرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:41 - 23 سبتمبر 2018
شبان من وحدة تطلق على نفسها اسم وحدة الارباك الليلي شبان من وحدة تطلق على نفسها اسم وحدة الارباك الليلي
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توجّه القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، بالتحية والتقدير لشباب وحدة الإرباك الليلي، الذين انتفضوا ملبين نداء الواجب بكافة مخيمات العودة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكد الحرازين خلال تواجده بين الشباب الثائر بمخيم العودة، شرق مدينة غزة، الليلة، أن دماء الشهداء والجرحى التي خضبت هذه الأرض، ستغدو كابوسا يطارد المحتلين الصهاينة.

وبين أن بطولات شباب شعبنا واستبساله في المواجهة، تؤكد مجددا أن محاولات تركعينا وتدجيننا لن تمر على الإطلاق.

ونوه الحرازين إلى أن شعبنا يعرف طريقه وواجبه جيدا، وهو مصمم على مواصلة مسيرته أيا كان الثمن.

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