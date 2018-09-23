تونس: انتخاب فلسطين رئيسا للاتحاد العربي للقضاة

انتخب القاضي أحمد الأشقر من طولكرم رئيسا للاتحاد العربي للقضاة، خلال المؤتمر التأسيسي الأول الذي اختتمت أعماله اليوم الأحد في تونس، بمشاركة 12 ناديا وجمعية ونقابة قضائية عربية، من 8 دول عربية.

وثمن القاضي الأشقر هذه الثقة الغالية، متمنيا لجميع الأعضاء المنتخبين التوفيق والسداد، وقال: "نعاهد القضاة العرب أمام الله أن نكون حصنا منيعا للدفاع عن استقلال القضاء وتعزيز التعاون القضائي العربي المشترك، ونهدي هذا النجاح لكل القضاة العرب في هذا اليوم التاريخي بولادة أول اتحاد عربي للقضاة يمثل النوادي والجمعيات والنقابات القضائية العربية".

كما انتخبت أميرة العمري من تونس أمينا عاما للاتحاد، وحمزة الأخضر من ليبيا رئيسا للجمعية العمومية، وجمال الفهيدي من اليمن رئيسا للهيئة الاستشارية الدائمة بالاتحاد.

يشار إلى أن تونس ستحتضن مقر الاتحاد العربي للقضاة.