نادي الأسير: الاحتلال ينكل بعائلات معتقلين

قال نادي الأسير انه وثق "اعتداء وحشياً" نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد تسعة أفراد من عائلة كرامة من محافظة الخليل حيث نكلت بهم علما ان من بينهم مصاب بشلل نصفي وطفل.

وقال نادي الأسير، ان هذا الاعتداء جرى خلال عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث اعتقلت خلالها ثلاثة أفراد من العائلة وهم المواطن جمال كرامة وزوجته هناء مسك، ونجلهما جميل، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً بشروط، وقد طال الاعتداء أربعة من أبناء جمال كرامة وشقيقه ونجله، وثلاثة من أبناء عمومته.

وأشار الى أن جميع من تعرض للاعتداء جرى نقلهم لاحقاً إلى مستشفى عالية الحكومي.

ووفقاً لشهادات قدمت من العائلة لنادي الأسير، فقد تعرض علاء كرامة للضرب المبرح بأعقاب البنادق، ما أدى إلى فقدانه الوعي، وكذلك معتز كرامة الذي أُصيب بكسر في إحدى يديه، فيما الاعتداء على سمير كرامة المصاب بشلل نصفي الى سقوطه من على كرسيه المتحرك، بعد إلقاء قنبلة صوت باتجاهه.

كما تعرض أربعة من أبناء جمال كرامة للضرب بأعقاب البنادق، وأصيبوا برضوض وهم: ابنته جنة كرامة (18عاماً)، وشقيقها عثمان الذي تعرض للضرب على عينه ورأسه، وشقيقهما الثالث جميل الذي اعتقل وأُفرج عنه لاحقاً، علاوة على شقيقهم الطفل مؤمن (12 عاماً) الذي تعرض أيضاً لاعتداء.

وذكر كل من سامر وزهير كرامة أنهما تعرضا للضرب المبرح والتنكيل من خلال إلقائهما على الأرض وضربهما، ما تسبب بإصابتهما بخدوش ورضوض في الوجه، كما وطالت هذه الاعتداءات فيصل كرامة الذي تعرض للضرب على بطنه.

يُشار، إلى أن عائلة كرامة تتعرض منذ فترة إلى تهديدات من قبل قوات الاحتلال، ففي شهر آب/ أغسطس المنصرم اقتحمت قوات الاحتلال منزل جمال كرامة واعتقلته وصادرت سيارته، بعدما رفض تسليم زوجته لهم. ‎

وقال نادي الأسير، إن المئات من عمليات الاعتداء تنفذها قوات الاحتلال بحق عائلات المعتقلين الذين يتعرضون كذلك لاعتداءات وحشية منذ لحظة اعتقالهم؛ هذا عدا عن الإرهاب والرعب الذي تبثه في نفوس الأطفال، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير التي تحدثها في منازلهم، وسرقت بعض المقتنيات.