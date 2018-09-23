سان جيرمان ينجز مهمته في رين

خرج فريق باريس سان جيرمان فائزا من ملعب مضيفه رين (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ1".

ووقع على ثلاثية الأمراء الباريسيين كل من، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والمدافع البلجيكي توماس مونيير، والمهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في الدقائق (45، 61، 83) على التوالي، بينما جاء هدف أصحاب الأرض اليتيم بـ "نيران صديقة" سجله أدريان رابيو خطأ في مرماه مبكرا، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "روازون بارك" بمدينة رين.

وواصل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بذلك سلسلة انتصاراته بفوزه للمرة السادسة على التوالي، ويتربع على عرش صدارة "الليغ 1"، بالعلامة الكاملة، برصيد 18 نقطة.

في المقابل، تعرض رين للهزيمة الثانية على التوالي، والثالثة في الدوري، مقابل فوزين وتعادل واحد، وتوقف رصيده عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.