عهد التميمي لــ ترامب: لن نتنازل عن حق العودة و القدس

شددت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي أفرج عنها الاحتلال في يوليو الماضي بعدما قضت فترة عقوبة في السجن، أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقهم في القدس كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

وكانت عهد البالغة من العمر 17 عام، قد ركلت جندياً إسرائيلياً وصفعته في 15 ديسمبر ،2017 خارج منزلها في قرية النبي صالح التي تشهد حملة منذ سنوات ضد استيلاء إسرائيل على الأراضي مما يؤدي إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين يهود.

ووجهت لعهد 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم، وفي مارس الماضي، أقرت بالذنب مقابل تخفيف الاتهام إلى الاعتداء، وحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر اعتباراً من تاريخ القبض عليها في ديسمبر، وكانت حينها تبلغ من العمر 16 عاماً.

وقالت عهد في مهرجان الشبيبة الشيوعي اليوناني في أثينا: "بنوَصل رسالة من هون لترامب (الرئيس الأمريكي ) إنه إحنا يعني القدس عاصمة فلسطين الأبدية وإحنا راح نظل على مبادئنا، مش راح نتنازل عن حق العودة ولا عن القدس ولا عن فلسطين".

وكانت أعلنت عهد عقب الإفراج عنها في يوليو إنها تريد أن تصبح محامية لمواصلة النضال ضد الاحتلال في الضفة الغربية.

ودعت عهد المجتمع الدولي للمساعدة في هذا الجهد قائلة "وإحنا كلنا لازم نتوحد ونكون إيد واحدة، كل شعوب العالم عشان ننهي ها الاحتلال والاستعمار اللي هو يعني سبب كبير للرأسمالية بالعالم".

وقال مروان طوباسي السفير الفلسطيني في اليونان "عهد التميمي تمثل جيلا كاملا من الذين ولدوا زمن الاحتلال البشع والذين حُرِموا من أبسط معاني الكرامة الإنسانية في حياتهم".