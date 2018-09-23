الاحتلال يبعد 13 مقدسياً عن المسجد الأقصى

أبعدت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، 13 شابا مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع، خلال فترة "عيد العرش" اليهودي.

وشملت قرارات الإبعاد: أمين سر حركة فتح في مدينة القدس شادي مطور، وأربعة من موظفي الأوقاف الاسلامية في الأقصى وهم: رائد الزغير، ومحمد الدباغ، وحسام سدر، ومهدي العباسي، ومحمود عبد اللطيف، وايهاب زغير، وحمزة زغير، ورامي فاخوري، وجميل العباسي، وجهاد قوس، ومحمود المونس، وثائر أبو صبيح.

وهدّدت مخابرات الاحتلال الشبان المقدسيين بالإبعاد عن الاقصى لفترات بين 30 يوما – 6 أشهر، وسلمتهم استدعاءات للتحقيق معهم يوم الأحد القادم.