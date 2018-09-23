مهجة القدس تنعي والد الشهيد المجاهد فايز (زهدي) قريقع

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال والد الشهيد المجاهد فايز (زهدي) حامد قريقع، المرحوم حامد قاسم قريقع "أبو زهدي"

والتي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق 23/09/2018م، في حي الشجاعية بمحافظة غزة، عن عمر يناهز (86) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد فايز (زهدي) قريقع من أبرز كوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وأحد أبطال معركة الشجاعية عام 1987م، واستشهد في عملية إشتباك مسلح مع جنود الاحتلال بتاريخ 06/10/1987م؛ برفقة الشهيد المجاهد/ محمد الجمل والشهيد المجاهد/ أحمد حلس والشهيد المجاهد/ سامي الشيخ خليل؛ والتي خلفت عدداً من الإصابات والقتلى.