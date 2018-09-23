اعتصام لموظفي مستشفى الهلال الاحمر بطولكرم

نظم موظفو مستشفى الهلال الاحمر ، اعتصاما في الشارع الرئيس المار قبالة المستشفى للمطالبة بانهاء الازمة التي يمر بها والتي تهدد بانهاء عمل اكثر من ثلاثين موظفا .

ورفع المشاركون في الاعتصام اليافطات التي تطالب بالاهتمام بالقضية وانهائها حيث باتت تهدد مصدر رزقهم وادت الى توقف العمل بالمشفى .

وقال فيصل ابو حرب من نقابة العاملين بالمستشفى ان هناك اتفاقية مجحفة بحق المشفى استمرت 10 سنوات تتمثل بانشاء شراكة ما بين الجمعية ومستثمرين وان هذه الاتفاقية جلبت للمستشفى الدمار وحققت ارباحا للشركاء ونحن ضحية هذه الشراكة .

واضاف ابو حرب ، ان قرار اغلاق مستشفى الهلال الأحمر في طولكرم خطير جداً، داعيا قوى ومؤسسات وشخصيات و"أوفياء" المحافظة للوقوف أمام اللحظة التاريخية لمعالجة هذا الأمر بطرق قانونية وبما يضمن ديمومة ومواصلة عمل وعطاء مستشفى الهلال الأحمر بما تمثله هذه المؤسسة من عنوان للريادة والعطاء والخدمة الصحية والانسانية .