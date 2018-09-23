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القدس: الاحتلال يعتقل طفلة لإجبار شقيقها على تسليم نفسه

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:27 - 23 سبتمبر 2018
اعتقال فتاة 4 اعتقال فتاة 4
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطفلة تسنيم باسم معتوق (15 عاما) من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، لإجبار شقيقها على تسليم نفسه لهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نقلا عن عائلة الطفلة معتوق، بأن سلطات الاحتلال تدعي أن شقيق الفتاة مطلوب لها، وأن قوات من الجيش اعتقلت تسنيم واقتادتها إلى معسكر الجبل بالقرب من أبو ديس، كنوع من الضغط على شقيقها لتسليم نفسه.

ولفتت إلى أن شقيق الفتاة سلم نفسه ظهر اليوم إلى شرطة الاحتلال في مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي مدينة القدس المحتلة بالقرب من العيزرية، لتفرج سلطات الاحتلال بعدها عن الطفلة.

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