تنقل 4307 مسافر السبت عبر منفذ الكرامة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تنقل 4307 مسافر في كلا الاتجاهين السبت، عبر معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي، أن عدد المغادرين بلغ 2550 مسافر، فيما بلغ عدد القادمين 1757 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم 4 مسافر.

وأضافت أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم الأحد من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:30 صباحًا في كلا الاتجاهين.

وأكدت أن الطواقم العاملة على معبر الكرامة تعمل منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.