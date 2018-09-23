اندلاع حرائق في المستوطنات القريبة من غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلع حرائق هائل مساء اليوم الأحد، في مستوطنات "حفات هدكليم" وكيسوفيم وبئيري، بسب الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها شبان من قطاع غزة.

وذكرت موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية أن طائرات ورقية حارقة أطلقت من غزة تسببت بعدة حرائق في الحقول والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وأشار الموقع أن النيران متواصلة حتى اللحظة، على الرغم من استخدام الإطفائية الإسرائيلية لطواقم خاصة لإخماد الحريق.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه أراضينا المحتلة شرقي القطاع، وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر باهظة.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.