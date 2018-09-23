جيش الاحتلال يحاصر قرية نحالين

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية نحالين غرب بيت لحم منطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول اليها او الخروج منها. وانتشرت قوات كبيرة من الجيش ظهر اليوم بشكل مكثف في شوارعها وخاصة بمحيط منطقة المدارس في وسط القرية .

وقال نشطاء من القرية وشهود عيان ان "الجنود اقاموا حواجز على مداخل القرية المعبدة والترابية وكانت اشد الاجراءات على مدخل القرية الجنوبي المؤدي الى محافظة الخليل، وعلى مدخلها المؤدي الى محافظة بيت لحم من جهة قرية حوسان المجاورة، وقد اقام الجنود عند المدخلين حواجز "مدببة" لمنع السيارات من المرور".

واضاف نشطاء ان دوريات الاحتلال قامت بالتجول في شوارع القرية ووسطها والقاء قنابل صوتية وغازية بشكل عشوائي لترهيب المواطنين ما ادى الى اصابة العديد من المواطنين بحالات غثيان".

واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة في اكثر من موقع، وافيد ان حرائق نشبت في منطقة عين البلد والحقت اضرارا في اشجار الزيتون بشكل كبير تعود لمواطنين من عائلة نجاجرة

ونقل مواطنون ان ضابط اسرائيلي كان يجبر الركاب على النزول من السيارات والعودة من حيث اتوا.

وجاءت هذه الاجراءات بعد تصعيد بعض الشبان ضد اليات الجنود اذ لا يمكن المرور من القرية الا ويتم القاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود بحسب زعم الضابط والذي اوضح ان اخر هذه الاعمال القاء زجاجة حارقة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بوسط القرية.

المواطنون اكدوا ان ما يحصل هو عقاب جماعي بامتياز وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض القرية وسكانها لهذه الظروف الغير انسانية التي تفرضها قوات الاحتلال عليها.