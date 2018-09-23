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لن يتم توفير أي غطاء لخطاب عباس في الامم المتحدة

حماس: لن نعود لتشكيل اللجنة الإدارية وجاهزون للانتخابات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:59 - 23 سبتمبر 2018
سامي ابو زهري سامي ابو زهري
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قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: "إن الحركة لن تعود لفكرة اللجنة الإدارية"، نافيا التسريبات التي تحدثت عن إعادة إحيائها في غزة.

وأضاف أبو زهري خلال لقاء جمعه بعددٍ من الصحفيين بأنَّ التهدئة معطلة بسبب الموقف الإسرائيلي وبأن اسرائيل اغتنمت موقف السلطة.

ونوَّه بأن زيارة وفد حماس القريبة للقاهرة لا علاقة لها بفتح إنما هدف الزيارة هو "حوار استراتيجي بين مصر وحماس في إطار العلاقات الثنائية والملفات الفلسطينية وهي كثيرة جدا".

وأشار أبو زهري بأن مضمون خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة لن يحظى بأي شرعية أو توافق وطني ولن يتم توفير أي غطاء أو شرعية لخطابه.

وأشاد أبو زهري بالموقف المصري مؤكدًا أنه موقف مهم ومتوازن وأكد دعمهم له.

وأكد جهوزية حركة حماس للانتخابات في أيّ وقت مشيرا إلى أن ذلك موقفها الرسمي.

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