عفش منزل للبيع في غزة

لم يخفَ على أحد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهالي قطاع غزة، منذ عدة سنوات، تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، إلا أن ضيق الحال الذي يعانيه المواطنون زاد عن حده ولم يسبقه حال.. وصلت حد بيع كل شيء يملكونه.

فالمواطنون في قطاع غزة، فاقت أوضاعهم حد التصور، فأخذوا يبحثون عن سبل لتأمين قوت يومهم، في ظل صعوبة الحال، على كافة الصعد والمجالات.

ففي سوق خانيونس جنوب قطاع غزة، كان رجلاً يتجول في المدينة، حاملاً عفش بيته على "توكتوك" لبيعه بين المواطنين، لسوء حالته الاجتماعية وظروفه الاقتصادية.

هذا الرجل ليس وحده، وإن كان الوحيد الذي تجرأ على حمل عفشه في الأسواق بين البائعين، فهناك كثر اعتادوا على بيع عفشهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي خصصت لذلك الغرض.

فهناك على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً "الفيس بوك"، جروبات وصفحات للبيع عبر الانترنت، يضطر فيها المواطنون لعرض أدوات منزلية وعفش بيوتهم، اضطروا للاستغناء عنها لصعوبة أوضاعهم الصعبة.

المواطن محمد خير الدين، وهو اسم مستعار، عرض عدد من الأدوات المنزلية التي تخصه في أحد المواقع الالكترونية، موضحاً أن سبب البيع هو الحاجة للمال ولسوء الوضع الاقتصادي.

وأضاف، في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وضعه الاقتصادي بات لا يطاق خاصةً أنه لجأ للعديد من الأصحاب والمعارف للاستدانة منهم إلا أن محاولاته باءت بالفشل، فاضطر لبيع جزء من عفش منزله.

واتهم، المسؤولين والحكومات المتعاقبة، بالمسؤولية عما آلت الأوضاع في قطاع غزة، وضيق حال المواطنين.

من جهتها أوضحت أم محمد عطا الله، أن الآلاف من المواطنين اضطروا لبيع عفشهم نظراً لطردهم من البيوت التي يستأجرونها، حيث يجبروهم أصحاب المنازل على دفع الأقساط الشهرية.

ويعيش مواطنو قطاع غزة، أوضاع اقتصادية صعبة، جراء استمرار الحصار الخانق، وخصومات رواتب الموظفين، وقلة فرص العمل، ناهيك عن أزمة "الأونروا" الكبيرة.







