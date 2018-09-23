شبح مدريدي يطارد برشلونة أمام جيرونا

يبحث برشلونة عن رقم تاريخي خلال مواجهة جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الانتصار اليوم على جيرونا، سيحقق لبرشلونة أفضل بداية في الموسم على مستوى كل البطولات منذ عام 1960.

وكان برشلونة قد حقق أفضل بداية له في عام 1960، حين انتصر في 6 مباريات متتالية تحت قيادة الصربي ليوبيسا بروشتش، لكنه خسر في المباراة التالية أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة.

وحقق فريق إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الانتصار في 6 مباريات هذا الموسم حتى الآن، وبذلك فإن التفوق على جيرونا سيمنح البلوجرانا رقمًا جديدًا.

وفاز البارسا على إشبيلية في كأس السوبر، وأمام ديبورتيفو ألافيس، وبلد الوليد، وهويسكا، وريال سوسيداد في الليجا، قبل أن يهزم أيندهوفن في دوري الأبطال.

ويأمل برشلونة في مواصلة مسيرته الناجحة في الدوري لاستعادة صدارة الترتيب، وتفادي السقوط في المباراة السابعة من الموسم، كما حدث في 1960.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا بشكل مؤقت، برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال مدريد.