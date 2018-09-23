الاحتلال يخطر بهدم عدد من منازل مخيم عقبة جبر في أريحا خلال ثلاثة أسابيع

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من العائلات والمواطنين بإخلاء منازلهم، في مخيم عقبة جبر للاجئين على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، وهددتهم بالتجريف والهدم وتشريد عائلاتهم بالعراء خلال الثلاثة الاسابيع القادمة.

وتعود ملكية المنازل والمساكن لكل من: موسى سالم كرشان 140 مترا، وعلي حسن كرشان (بيت قيد الانشاء) 100 متر، وآخر مسكون 70 مترا، وممدوح حسن كرشان 110 أمتار، ويوسف حسن كرشان 100 متر، ومتعب سالم الكرشان 150 مترا، ونايف حسن الكرشان 140 مترا.

ووصف محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل هذه الخطوة بأنها استمرار لسياسة الاحتلال وحكومة اليمين في فرض حقائق ووقائع جديدة بالأغوار الفلسطينية، في إطار محاولات التهجير القسري، منوها إلى الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق بقرية الخان الأحمر، ومحاولة تهجير قرية بأكملها، وهو إجراء تفوق على ممارسات التطهير العرقي والفصل العنصري.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل لوقف قرار هدم الخان الأحمر ووقف التوسع الاستيطاني في الأغوار.