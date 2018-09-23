ثوابتة:لن نقبل بتسليم سلاح المقاومة وإذا سقطت غزة سيسقط المشروع الوطني

أكد هاني ثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، أن قطاع غزة المحاصر لن يركع ولن يحني الهامات ولن يقبل بتسليم سلاح المقاومة، مشدداً على أنه إذا سقطت غزة سيسقط المشروع الوطني.

جاءت تأكيدات ثوابتة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار للإعلان عن انطلاق الحراك البحري التاسع غداً يسانده حراك بري على شاطئ بحر الواحة شمال قطاع غزة للمطالبة لكسر الحصار بشكل كامل.

وقال ثوابتة:"لن يستطيعوا بكل العقوبات أن يركعوا شعبنا ولو ركعوا شعبنا لما خرجوا في المسيرات وأعلنوا عن الحراك البحري التاسع".

ووجه ثوابتة ثلاثة رسائل لكل من المجتمع الدولي وللأمة العربية والشعوب، ولأبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي رسالته الأولى، طالب ثوابتة المجتمع الدولي بالتحرك وأن يستيقظ ضميره الذي مات منذ سنوات، وألا يكون شاهداً على غزة وهي تقتل وتهمش وتراق دماؤها، وأن يرتقي بدوره وبموقفه للجم هذه الإجراءات الصهيونية ووقف الحصار.

كما دعا الأمة العربية والشعوب وحركات التحرر والمؤمنين بعدالة قضية الشعب الفلسطيني، للتحرك في كل الساحات من أجل نصرة فلسطين.

وطالب أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، في كل مناطق الشعب الفلسطيني بالتحرك قائلاً:"غزة يجب ألا تترك وحدها، إذا سقطت غزة سيسقط مشروعنا الوطني، ننطلق صوب المواجهة".