مصر تدين الهجوم الإرهابي في الأحواز الإيرانية

أدانت مصر الهجوم الإرهابي، الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأحواز بإيران أمس السبت.

وقالت وزارة الخارجية، في البيان لها السبت، “اتساقا مع مواقفها الراسخة والدائمة بإدانة كافة أشكال العمليات الإرهابية وصورها، أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز بإيران، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، ما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين”.

وأعرب البيان عن خالص تعازى مصر لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومجددا مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع دعمها.