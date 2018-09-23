ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

مصر تدين الهجوم الإرهابي في الأحواز الإيرانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:09 - 23 سبتمبر 2018
هجوم ايران هجوم ايران
مشاركة

أدانت مصر الهجوم الإرهابي، الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأحواز بإيران أمس السبت.

وقالت وزارة الخارجية، في البيان لها السبت، “اتساقا مع مواقفها الراسخة والدائمة بإدانة كافة أشكال العمليات الإرهابية وصورها، أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز بإيران، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، ما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين”.

وأعرب البيان عن خالص تعازى مصر لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومجددا مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع دعمها.

متعلقات