لأول مرة: جوافة قلقيلية في الأردن

انطلقت فجر اليوم الأحد أول شحنة جوافة من محافظة قلقيلية الى الأردن الشقيق بالتعاون ما بين وزارة الزراعة والغرفة التجارية.

وقال مدير عام زراعة قلقيلية أحمد عيد،إن وزارة الزراعة والغرفة التجارية، أنهت الترتيبات الفنية لتصدير أول شحنة، بعد أن تم إجراء الفحوصات اللازمة من قبل طواقم وزارة الزراعة للتأكد من جودتها.

بدوره، أشار رئيس الغرفة التجارية في محافظة قلقيلية طارق شاور الى أن الغرفة التجارية صدرت ما يقارب 42 طنا من الجوافة فجر اليوم، معبأة في حوالي ستة آلاف صندوق "كرتونة".

وأضاف انه وللسنة السابعة على التوالي يتم تصدير الجوافة الى الاردن، منوها إلى أن هناك تفاهما بين وزارتي الزراعة في البلدين على تصدير شحنات من هذا المحصول، مثنيا على الجهود التي بذلت لبدء التصدير.

وكانت الغرفة التجارية قد أعلنت عن بدء تصدير الجوافة إلى الأردن يوم الأربعاء الماضي خلال لقاء جمع رئيس الغرفة التجارية طارق شاور بوزير الزراعة الأردني خالد موسى الحنيفات، بمقر وزارة الزارعة الأردنية، بحضور رجل الأعمال أنور الأشقر، ومحمد قطقط مدير عام الغرفة.