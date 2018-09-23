تعرف على أبرز مشاهد انتصار الريال على اسبانيول

استعاد فريق ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني، بعبور إسبانيول، مساء اليوم السبت، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

وعاد الملكي لاعتلاء صدارة ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة بشكل مؤقت، بعد حصد نقاط مباراة أمس السبت.

ويرصد موقع كورة الشهير أبرز مشاهد فوز ريال مدريد على إسبانيول:

بطل القوارب

قام كارلوس جاروتي بتنفيذ ركلة بداية المباراة، حيث حرص النادي الملكي على تكريم البطل الإسباني، الذي توج ببطولة العالم في شهر أغسطس/آب الماضي خلال سباق القوارب بالبرتغال.

ظهور أول

قرر جولين لوبيتيجي، المدير الفني للميرنجي، الدفع بالشاب ألفارو أودريوزولا، أساسيًا في المباراة، والتي تُعد المشاركة الأولى له هذا الموسم مع الفريق.

وانضم الشاب صاحب الـ22 عاما لصفوف الملكي، هذا الصيف قادمًا من ريال سوسيداد، مقابل 30 مليون يورو.

تقنية الفيديو

لجأ حكم المباراة ماتيو لاهوز إلى تقنية الفيديو، من أجل احتساب هدف ريال مدريد، والذي سجله الشاب ماركو أسينسيو في الدقيقة 41 من اللقاء، وأقر (VAR) بصحة تقدم الميرنجي.

صيام بنزيما

واصل الفرنسي كريم بنزيما الصيام عن تسجيل الأهداف للمباراة الثالثة على التوالي مع الملكي، وهي أطول فترة له هذا الموسم، حيث فشل في التسجيل أمام أتلتيك بيلباو في الليجا، وروما في دوري الأبطال، واليوم أمام إسبانيول.

غياب بيل ومارسيلو

لم يعتمد لوبيتيجي على الثنائي جاريث بيل ومارسيلو، لأول مرة هذا الموسم، حيث أبقى اللاعبين على مقاعد البدلاء طوال المباراة.