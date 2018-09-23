موظفون يغلقون مقر مكتب غزة الإقليمي للأونروا..لهذا السبب؟

أغلق موظفو الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فجر اليوم الأحد، مقر مكتب غزة الإقليمي التابع للوكالة في مدينة غزة احتجاجاً على عدم عدول الوكالة عن قرار فصلهم.

ونُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورٌ عدة لإغلاق المقر من قبل الموظفين المعتصمين أمام بوابات المقر الرئيسي في مدينة غزة فجر اليوم.

آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الاونروا أكدت لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الموظفين المعتصمين هم من أغلقوا مقر المكتب الرئيسي لوكالة الأونروا احتجاجاً على تنصل الوكالة من تلبية مطالبهم العادلة.

وقالت البطش: "إن الموظفين المعتصمين أمام المقر الرئيسي بغزة يشعرون بفقدان الأمل بإيجاد حلٍ لقضيتهم وأن إدارة الوكالة لم تتجاوب مع أي حلول لإنهاء مشكلتهم، إضافة إلى أن الإدارة تنصلت من التفاهمات التي تمت بين الطرفين، لذلك قرروا فجر اليوم اغلاق مكتب غزة الإقليمي كخطوة احتجاجية".

وأشارت البطش، إلى أن الموظفين الذين أغلقوا المكتب الإقليمي هم موظفو برنامج الطوارئ والذي اتخذ بحقهم قراراً بالفصل من الوظيفة ويصل عددهم نحو 1000 موظف وموظفة.

وبينت البطش، أن الموظفين يعملون بعقود لا محدودة ضمن برنامج الطوارئ، ومنهم من خدم في وظيفته لأكثر من 20 عاماً.

وفيما يتعلق بفعاليات الاتحاد أوضحت البطش، أن فعاليات الاتحاد ستبدأ غداً الاثنين بإضراب شامل في مؤسسات الأونروا كافة، مشيرة إلى أن الخميس القادم سيشهد مؤتمراً صحفياً للاتحاد للإعلان عن الفعاليات التي سيقوم بها الاتحاد الأسبوع المقبل.

وكانت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين اتخذت قراراً بفصل نهائي لموظفي برنامج الطوارئ في قطاع غزة والبالغ عددهم 956 موظفاً وموظفة، منهم 400 موظف من العاملين يعملون في قطاع الصحة النفسية، وقرابة 130 في الخدمات، ونحو 40 في قطاع الصحة، والبقية موزعين على سائر المرافق.

وفي وقت سابق أوقفت الأونروا مشاريع البطالة الدائمة والمؤقتة وعقود الـ L.D.C الخاصة بالمهندسين والبالغ عددهم 97 مهندسا.

وفي ذات السياق اعتبر مختصون في شؤون اللاجئين أن سياسة إدارة الوكالة بحق الموظفين تدلل على وجود مخططاً ضمن صفقة ما تُسمى إعلامياً "صفقة القرن" لإنهاء ملف اللاجئين بشكل نهائي دون إيجاد حلولٍ نهائية بعودتهم إلى أراضيهم المحتلة.

يذكر أن الأونروا تقدم خدمات تعليمية وغذائية لحوالي 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان والأردن.





