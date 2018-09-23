الاحتلال يمنع وزير التربية من الدخول قرية بيت إكسا شمال غرب القدس

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم من الدخول عبر حاجز بيت اكسا لتفقد المسيرة التعليمية في البلدة.

وأوضحت وزارة التربية في بيان صحفي، أنه تم منع الوزير والوفد المرافق له والمكون من مدير عام متابعة الميدان أيوب عليان، ومدير عام الأبنية واللوازم م. فخري الصفدي، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير تربية ضواحي القدس بسام طهبوب وطاقم المديرية، معتبرةً أن هذا المنع يأتي ضمن حملة تضييق متعمدة ضد الوزير صيدم والقيادة التربوية، إذ قام الاحتلال بسحب تصريح صيدم ومنعه من دخول القدس.

واستنكرت الوزارة إجراءات الاحتلال هذه التي تستهدف النيل من قطاع التعليم الذي يعتبر الرافعة الحقيقة للشعب الفلسطيني؛ وذلك عبر التضييق المتواصل ضد القيادة التربوية، وأن ذلك يأتي ضمن الحملة الشرسة المتواصلة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع التعليم الفلسطيني.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلامية المحلية والدولية؛ للوقوف عند مسؤولياتها تجاه حماية التعليم وصد حملة الاحتلال التحريضية ضده وضد القيادة التربوية.