حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال 18 مواطناً

شنت قوات الاحتلال، فجر الأحد، حملة مداهمات واسعة تخللها اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس بقوات كبيرة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وأحدثت فيها خرابا واسعا قبل أن تنسحب وتعتقل الشاب محمد عوكل (27 عاما).

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في محاور عدة تخللها إطلاق نار وقنابل غاز وصوت بكثافة، فيما جرى اعتقال شابين آخرين من المدينة هما عنان فرج، وسامر جبري، وزعمت قوات الاحتلال العثور على اسلحة فيها.

وشهدت بلدة عزون قضاء قلقيلية، حملة مداهمات واسعة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قسام رياشي، والشقيقين حمزة ورائد سليم رضوان.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين طارق إبراهيم أبو شادوف، وأحمد سامي غنيم، من بلدة برقين غرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى قتيبة البياري (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه في قرية جفنا قضاء رام الله، كما اعتقلت الشاب أحمد أبو الصيري من مخيم الجلزون.

ومن دورا جنوب الخليل اعتقلت كلا من، المحرر أويس الرجوب، وسلامة العرجان وباسل الفسفوس.