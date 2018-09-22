فوز ساحق لمان سيتي

خاض سيرغيو أغويرو مباراته رقم 300 مع مانشستر سيتي وسجل هدفا بطريقته المعتادة ليضع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في طريقه نحو انتصار رائع بنتيجة 5- 0 على كارديف سيتي السبت.

وساعد أغويرو فريقه سيتي على العودة بطريقة رائعة عقب أسوأ عرض قدمه الفريق هذا الموسم في هزيمته على أرضه أمام ليون في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى أغويرو تمريرة من برناردو سيلفا بطريقة دقيقة ومن مسافة قريبة ليسجل هدفه 205 مع النادي.

وجاء هدف أغويرو من مسافة قريبة عقب نحو نصف ساعة لتنهمر بعدها الأهداف بعد أن سجل سيلفا برأسه بعدها بثلاث دقائق قبل أن يسدد إيلكاي غندوغان في المرمى، محرزا الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول ليضمن استمرار مسيرة كارديف بدون انتصارات في الدوري الممتاز.

واحتفل سيتي، الذي استطاع تمديد مسيرته التي لم يخسر فيها في الدوري المحلي الى 12 مباراة، بشكل أكبر عندما سجل رياض محرز الذي انضم إليه في صفقة قياسية هدفين رائعين في الشوط الثاني محرزا أول أهدافه مع النادي.

وترك هذا الانتصار الرائع سيتي في مطاردة لليفربول، الذي يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة.