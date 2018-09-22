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قصف من طيران "الاستطلاع"

11 إصابة برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:01 - 22 سبتمبر 2018
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
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أصيب 11 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استهدف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين.

وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من الرصاص تجاه المتظاهرين قرب السياج الفاصل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 11 مواطناً.

وقال إن طائرة مسيرة أطلقت صاروخاً تجاه مجموعة من المواطنين في المكان ذاته.

من جانبه ذكر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "طائرة تابعة لجيش الاحتلال شنت هجوماً على خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات".

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