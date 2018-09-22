الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بعد اجتماعه مع قيادة حركة "حماس" في القطاع.

وقال مراسلنا إن الاجتماعات مع قيادة حركة "حماس" استمرت لساعات، قبل أن يغادر الوفد عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وضم وفد من المخابرات المصرية لغزة اليوم، اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، ومصطفى شحاتة، القنصل المصري الجديد لدى فلسطين ويلتقي قيادة حركة "حماس" وسيجتمع مع الفصائل الفلسطينية.

قرار زيارة وفد المخابرات المصرية المفاجئ لغزة ترك المجال لمزيد من التكهنات، إذا ما كان السبب لوقف مسيرات العودة والتي اشتعلت مجدداً خلال الأسبوع الماضي، والعودة لمفاوضات التهدئة، أم ان الزيارة هي الفرصة الأخيرة أمام "حماس" قبل توجه الرئيس محمود عباس لفرض مزيداً من العقوبات على قطاع غزة، ودفعها لإتمام المصالحة الفلسطينية.