حكومة هنية: عُرضت علينا مبادرات وسنعلن موقفنا منها بعد دراستها

فلسطين اليوم - غزة

أكدت حكومة غزة برئاسة إسماعيل هنية، أنها تدرس الكثير من المبادرات التي عُرضت عليها مؤخراً، وستعطي موقفاً منها بعد استكمال دراستها.

وقال طاهر النونو، الناطق باسم حكومة إسماعيل هنية، في تصريح مكتوب له تلقته "فلسطين اليوم"، الخميس، إنّ كثيراً من المبادرات عُرضت على حكومته خلال الأيام الماضية، يجري بحثها ودراستها، وسيتم الحديث عن موقف واضح منها بعد استكمال الدراسة بما يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الحكومي أنّ "المطلوب وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإنهاء الحصار الظالم"، كما قال.

ولفت طاهر النونو الانتباه إلى أنّ الساعات الثلاث التي يعلنها جيش الاحتلال يومياً لتعليق عملياته الحربية، غير كافية لانتشال عشرات الجثامين الباقية في الأماكن التي يتوغل فيها الاحتلال، ولا تكفي لتزويد المواطنين الفلسطينيين المنكوبين باحتياجاتهم ولا بالغذاء.

وأكد الناطق باسم الحكومة أنّ الاحتلال الإسرائيلي "يحاول تحسين صورته البشعة في أعقاب المجازر التي ارتُكبت في الفاخورة وعائلة الداية والسموني وغيرها، لامتصاص الضغط الدولي"، وفق تحذيره.