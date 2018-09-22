7 حرائق في مستوطنات "غلاف غزة"

ذكر موقع صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن سبع حرائق اندلعت، اليوم السبت، في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة المجاورة لقطاع غزة بفعل الطائرات والبالونات المُطلقة من القطاع.

وأشار الموقع إلى أن الحرائق شبَّت في كيبوتسات منها "بئيري" و"نير عام" و"علوميم" وغيرها. مشيراً إلى أن طواقم الإطفاء نجحت في السيطرة عليها.

واستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس/ آذار الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها 184 مواطنًا شاركوا فيها حتى اليوم.

وقالت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" مؤخرًا إن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغلاف، وقدّرت الخسائر المادية في المحميات الطبيعية فقط بـ15 مليون شيقل.

وذكرت أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة، وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في مناطق "إسرائيل".