عباس لـ"صوت إسرائيل": الوضع خطير جداً وقابل للانفجار

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه لا يختلف مع التقديرات بشأن خطر انفجار الأوضاع في المناطق بسبب التوتر السائد بين "إسرائيل" وحماس. موضحاً أن الوضع خطير جداً.

وفي سياق حديث مع "صوت إسرائيل" باللغة العبرية أعرب عباس عن سعادته بالاجتماع مع رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت في باريس.

وبدوره رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن أولمرت صدق حين قال إنه كان من الممكن تحقيق السلام قبل سنوات لو بقي رئيسا للوزراء.