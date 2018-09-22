بيت لحم: اصابتان بانهيار سقف مبنى قيد الانشاء وآخران بانهيار بئر مياه

أصيب عاملان، مساء اليوم السبت، بجروح متوسطة جراء انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، بأنهم تلقوا بلاغا بانهيار سقف مبنى، تحركوا للمكان وقدموا الإسعافات الأولية لعاملين، قبل أن يتم نقلهما الى احد مستشفيات بيت لحم، لتلقي العلاج، ووصفت اصابتهما بالمتوسطة .

كما تسبب انهيار بئر مياه قيد الانشاء الى وقوع إصابتين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر ببيت لحم، بأنهم قدموا الإسعافات لمصابين وصفتا بالمتوسطة والبسيطة، تم نقلها الى احد المستشفيات في بيت لحم، لتلقي العلاج.