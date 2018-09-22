عباس يصل إيرلندا في زيارة رسمية

وصل رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم السبت، الى العاصمة الايرلندية دبلن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الايرلندي مايكل هيغنز، ورئيس الوزراء ليو فارادكار.

وكان في استقباله لدى وصوله الى العاصمة دبلن، وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفني.

وتأتي زيارة عباس الى دبلن في اطار جولة اوروبية بدأها اول امس الخميس بزيارة فرنسا، والتقى خلالها نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحث معه آخر التطورات في فلسطين والمنطقة، ويتوجه الى نيويورك مساء غد الاحد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء خطابه التاريخي هناك.

ويضم الوفد المرافق لعباس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.