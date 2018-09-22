الاحتلال يعتقل شاباً بدعوى التخطيط لتنفيذ عملية طعن في "العفولة"

قالت مصادر عبرية، مساء اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً بزعم التخطيط لتنفيذ عملية طعن في العفولة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها: "وصل إلى مركز الشرطة بلاغ من مجهول حول نية شاب من سكان مناطق الضفة الغربية بتنفيذ عملية في مدينة العفولة، وباشرت قوات الشرطة بوضع حواجز في مداخل ومخارج المدينة والبحث عن المشتبه باستخدام وسائل تكنولوجية، وبعد حين وصل إلى المركز بلاغ آخر فيه كشف المتحدث عن رقم السيارة التي من المفترض أنها بحوزة الشاب المشتبه".

وأضاف البيان: "ألقت الشرطة القبض على المشتبه (21 عامًا) في منطقة "يزراعيل" في العفولة بعد فترة قصيرة، وتم تحييده واعتقاله للتحقيق معه".