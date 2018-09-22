قوى رام الله والبيرة تدعو للمشاركة في فعالية حماية الوقف الأرثوذكسي

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، لأوسع مشاركة في الفعالية المقررة السبت المقبل بعنوان حماية الوقف الأرثوذكسي واجب ومسؤولية وطنية، حيث سيكون التجمع أمام النادي الأرثوذكسي برام الله الساعة 12 ظهرا.

واعتبرت القوى في بيان صدر عنها، اليوم السبت، الاسبوع الحالي أسبوع الخان الأحمر، أسبوع الحسم أمام امكانية الاحتلال على تنفيذ مخططه الاستعماري بهدم التجمع مع تصاعد الاجراءات والحصار الاحتلالي والدعوة لتكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة والمبيت للتصدي لأي محاولة احتلالية لإخلاء الخان الأحمر قسرا.

وأكدت أهمية المشاركة في الاعتصام الدائم في خيمة الاعتصام على أرض الخان الأحمر، حيث ستقام صلاة الجمعة في الخيمة تأكيدا على رفض سياسات التهجير القسري، واسنادا للتجمعات البدوية الصامدة في وجه الاحتلال وحماية البوابة الشرقية للقدس المحتلة.

وشددت على أهمية المشاركة في المسيرة الأسبوعية في منطقة جبل الريسان اسنادا للأهل في كفر نعمة وخربثا ورأس كرر أمام محاولات الاستيلاء على الاراضي ومصادرتها لصالح المخطط الاستيطاني في المنطقة، حيث ستنطلق المسيرة بعد صلاة الجمعة المقبل باتجاه الأراضي المهددة.

ودعت إلى التواجد في منزل عائلة أبو حميد في مخيم الامعري وحماية البيت من الهدم والتصدي للاحتلال في حال أقدم على تنفيذ جريمته بكل الامكانات المتاحة.