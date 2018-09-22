برهوم لـ"عباس": ارتكاب أي حماقات بحق غزة "لعب بالنار"

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم السبت، "إن تهديدات عباس وفريقه لغزة تجاوز لكل حدود القيم والمبادئ والأخلاق وتقاطع واضح مع العدو الإسرائيلي في استهداف أهلنا في القطاع ومقومات صمودهم ومقاومتهم الباسلة" .

وشدد برهوم في تصريح له عبر "تويتر"، إن ارتكاب أي حماقات بحق غزة الثائرة لعب بالنار وسيكون لها ما بعدها، وستدشن لمرحلة جديدة ستتجاوز حدود تفكيرهم وتخطيطهم.