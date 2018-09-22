إصابتان خطيرتان في حادث سير ذاتي بنابلس

أصيب مواطنان بجراح بالغة، اليوم السبت، جراء حادث سير ذاتي بمدينة نابلس.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة نابلس المقدم أمجد فراحتة، أن شاحنة كانت تسير في منعطف شديد الانحدار في خلة الإيمان بنابلس، فقد سائقها السيطرة عليها، فدخلت بمخزن قيد الإنشاء، وارتطمت بنافذة في الجهة المقابلة.

وأضاف أن مقدمة الشاحنة تحطمت وخرجت من النافذة، مما أدى إلى إصابة السائق ومرافقه بإصابات ما بين خطيرة وبالغة الخطورة.

وهرعت إلى المكان طواقم إطفائية بلدية نابلس والشرطة والإسعاف، وعملت على تخليص المصابين ونقلهما إلى المستشفى.





