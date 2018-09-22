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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إصابتان خطيرتان في حادث سير ذاتي بنابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 14:49 - 22 سبتمبر 2018
صورة من مكان الحادث صورة من مكان الحادث
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أصيب مواطنان بجراح بالغة، اليوم السبت، جراء حادث سير ذاتي بمدينة نابلس.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة نابلس المقدم أمجد فراحتة، أن شاحنة كانت تسير في منعطف شديد الانحدار في خلة الإيمان بنابلس، فقد سائقها السيطرة عليها، فدخلت بمخزن قيد الإنشاء، وارتطمت بنافذة في الجهة المقابلة.

وأضاف أن مقدمة الشاحنة تحطمت وخرجت من النافذة، مما أدى إلى إصابة السائق ومرافقه بإصابات ما بين خطيرة وبالغة الخطورة.

وهرعت إلى المكان طواقم إطفائية بلدية نابلس والشرطة والإسعاف، وعملت على تخليص المصابين ونقلهما إلى المستشفى.

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